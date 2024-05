Jugend forscht in Wülfrath Mit dem „Verschüttnix“ auf den zweiten Platz

Neugierig bleiben, Dinge ausprobieren und erforschen – das sind wohl die wichtigsten Dinge, die sich Kinder und Jugendliche auch im Alter bewahren sollten. Im Idealfall wird der Forscherdrang und Impuls, Innovatives zu schaffen, in der Schule gefördert. Besonders sind dabei auch Teilnahmen an Wettbewerben mit Gleichgesinnten, auf denen man die Ideen anderer sieht und so zusätzlich Inspiration erhält und weiter motiviert wird.