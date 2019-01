Wülfrath: Wülfrather sauer über Straßenbeiträge

WÜLFRATH Auch an der Buchenstraße gärt es: Bürger empfinden die Gebühr zunehmend als ungerecht.

In NRW wie in einigen anderen Bundesländern werden bei der Sanierung von kommunalen Straßen Kostenbeiträge von den Anwohnern fällig. Ob in Mettmann am Düsselring oder auch in Wülfrath, oft müssen Privathaushalte dann Gebühren im fünfstelligen Bereich zahlen. Das bringt manche in existenzielle Probleme.