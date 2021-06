Wohnbau in Wülfrath : Politik streitet über Verkauf von städtischen Grundstücken

Wülfrath CDU und Grünen geht es mit den Wohnbauprojekten der Stadt nicht schnell genug voran. Die SPD dagegen will „Gemeinbedarfsflächen“ erhalten.

Derzeit konzentriere sich die GWG darauf, den vorhandenen Woh-nungsbestand zu modernisieren und Quartiersentwicklung in Wülfrath zu betreiben – eine wichtige Aufgabe, die sie bisher hervorragend wahrnehme Hier liege ihr Kerngeschäft. Das alles reiche aber nicht aus. Kapazitäten der Verwaltung und der GWG wären begrenzt, weil Wülfrath eine kleine Stadt sei. Die GWG tritt als Vermieter für sozialen Wohnraum in Wülfrath auf und realisiert Neubauprojekte. Die Stadt ist an der GWG mit 85 Prozent beteiligt.

„Seit Jahren kommen GWG und Stadt etwa bei der Bebauung des Grundstücks am Hundertwasser-Kindergarten, bei der Brache Ecke Goethestraße/Schillerstraße oder am Sportplatz Düssel nicht voran. Hier brauchen wir mehr Tempo“, meinen CDU und Grüne. Ihr Fazit: Leerstehende und verwahrloste Grundstücke in öffentlicher Hand würden Wohnungssuchenden nicht helfen. „Wir wollen – mit dem stärker aufgestellten Technischen Dezernat und der GWG – nach schnelleren Lösungen suchen“, so CDU und Grüne. Die SPD überzeugt das nicht. Die Entwicklung städtischer Baugrundstücke stehe bei CDU und Grünen keinesfalls im Vordergrund, es gehe vielmehr darum, externe Planungen von Investoren durch städtisches Personal zu beschleunigen. Beispiel dafür sei das Grundstück Kastanienallee 57, das CDU und Grüne für den Verkauf an Investoren in den Fokus nähmen. „Für die SPD ist diese Fläche und die Immobilie Kastanienallee 55-59 eine Gemeinbedarfsfläche, die für städtische Aufgaben hervorragend geeignet ist. Sowohl die Unterbringung von asylsuchenden Menschen wie auch die notwendige Schaffung von weiteren Kitaplätzen sind an diesem Ort möglich“, sagt Fraktionschef Hoffmann.