Wülfrath : Plattkaller schreiben Buch und setzen auf Jugend

Wülfrath Mundart ist mehr als bloß Gepflogenheit, sie ist Tradition. Um die nächste Generation zu gewinnen, wird um Schüler geworben.

Was so positiv klingt, hat allerdings seine Tücken – der Altersdurchschnitt der Teilnehmer liegt deutlich bei 80plus, wie Eberhard Tiso sagt. „Wenn diese Sprachtradition in die nächste Generation übergeben werden soll, müssen wir auch junge Leute interessieren“, führt Eberhard Tiso aus. Aus diesem Grund bemüht sich der Vorstand seit längerer Zeit in Gesprächen mit den Fachvertretungen der weiterbildenden Schulen Möglichkeiten zu erörtern, inwiefern der Unterricht in den einzelnen Jahrgangsstufen mit einer museumspädagogischen Komponente verbunden werden kann. Besonders stolz sind die Plattkaller über einen ersten Erfolg dieser Bemühungen in Form eines Kooperationsvertrags: mit der Sekundarschule Am Berg. Darin verpflichtet sich die Schule, in der entsprechenden Fachkonferenz Curricula zu entwerfen, in denen Museumsbesuche thematisch aufgenommen und verbindlich festgelegt werden. Außerdem wird die „Arbeitsgemeinschaft Museum“ eingerichtet, deren Aufgabe in einer vertiefenden Ausgestaltung dieser Zusammenarbeit besteht. Dazu entrichten die Schüler bei jedem Museumsbesuch einen kleinen Obolus – als Zeichen ihrer Wertschätzung für das pädagogische Engagement.