Wülfrath : Nachtfrequenz erreicht Zielgruppe nicht

Jessy Hartung hat Freude an ihrem Workshop, obwohl sie sich mehr Teilnehmer gewünscht hätte. Foto: Daniele Funke

Wülfrath Zu den fünf Veranstaltungen bei der Nacht der Jugendkultur kamen nicht mal eine Handvoll junger Teilnehmer.

Im offenen Atelier der bergischen Diakonie riecht es aromatisch nach Kirschblütentee, leise erklingt meditative Entspannungsmusik. Pia ist hochkonzentriert, nach einem Rasterschema hat sie gerade ein typisches Mangamädchengesicht auf Papier gebracht – riesige Augen, kleiner Mund.

„Ich wollte das immer mal lernen“, erzählt die Elfjährige, während sie einige Haarsträhnen aus einem Buch abzeichnet, „neben mir in der Schule sitzt nämlich ein Mädchen und die kann das ganz super, sie hatte aber nie Zeit mir das mal zu zeigen.“ Jetzt hat Pia die Chance dazu, in dem Workshop „Big in Japan! Erschaffe dein eigenes Kunstwerk“ – eines von insgesamt fünf Veranstaltungsangeboten im Rahmen der Nacht der Jugendkultur.

Info Mehr als 90 Kommunen waren beteiligt Die landesweite jährliche „Nacht der Jugendkultur“, an der sich in diesem Jahr über 90 Kommunen beteiligt hatten, ist definiert als ein Projekt von Jugendlichen für Jugendliche. Nähere Informationen zum Konzept der Veranstaltung gibt es unter www.nachtfrequenz.de

„Ich finde, das sieht schon richtig toll aus“, lobt die Schülerin sich selbst. Zu Recht, finden auch die Kursleiterinnen Lea Pulst und Jessy Hartung. Die beiden angehenden Sonderpädagoginnen (24 und 25 Jahre) haben eine Affinität für japanische Kunst und sich sehr darauf gefreut, ihr Wissen nun weiter zu vermitteln. „Es ist schon schade, dass die Resonanz so gering ist“; sagt Lea und klopft auch Lina, der zweiten Teilnehmerin, anerkennend auf die Schulter, „aber dafür machen das diebBeiden hier umso besser.“

Nur wenige Gehminuten entfernt sollen ein wenig zeitversetzt drei weitere „Nachtfrequenz-Aktionen“ starten: Chorgesang, Improvisationstheater, Selbstvermarktung in sozialen Medien. Es ist alles vorbereitet. Was fehlt, sind die interessierten Jugendlichen. Ähnlich ist es am Abend auf der offenen WüRG-Bühne, nur ein einziger Laienmusiker möchte dort sein Können präsentieren.

Keine oder kaum Resonanz – trotz Werbung in Schulen, in den Medien. „Schade ist das schon und wir müssen schauen, wie wir die Zielgruppe in den kommenden Jahren besser erreichen und begeistern können“, erklärt Ingo Wünsch vom Stadtkulturbund, „Nichts desto trotz würde ich nicht sagen, dass alles ein großer Reinfall war.“ Denn die landesweite jährliche „Nacht der Jugendkultur“, an der sich in diesem Jahr über 90 Kommunen beteiligt hatten, ist definiert als ein Projekt von Jugendlichen für Jugendliche.

„Wenn man das mal als Grundlage nimmt, dann haben wir eine großen Teil erreicht, denn unsere Workshops wurden von jungen Menschen angeboten.“ Anna Rau etwa, 25 Jahre, sehr erfahrene Chorsängerin und Solosopranistin, wollte ihr Wissen an gleichaltrige oder Jüngere in ihrem „Show Choir Vocal Workshop“ weitergeben. Aber Improvisation gehört dazu, kurzerhand wird die Zielgruppe neu definiert und statt Teenies sitzen nun unter anderem die Organisatoren selbst im Stuhlkreis und studieren Kanongesänge ein.