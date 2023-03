Veranstaltung in Wülfrath Spannende Einblicke zur zehnten „Nacht der Bibliotheken“

Bis tief in die Nacht hinein wird es an diesem Freitag in NRW reichliche Möglichkeiten zum Selbermachen, Ausprobieren und Entdecken von Neuem geben. Das landesweite Programm wächst täglich. Es ist nachzulesen im Netz unter www.nachtderbibliotheken.de. Die „Nacht der Bibliotheken“ wird seit 2005 alle zwei Jahre vom Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen organisiert und vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW sowie der ekz.bibliotheksservice GmbH finanziell unterstützt.