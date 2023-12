Geschenke in Wülfrath Wer erfüllt die Buchwünsche der Medienwelt?

Die Wülfrather Medienwelt versorgt Leseratten mit neuem Lesestoff. Damit das auch im nächsten Jahr mit den aktuellesten Büchern gelingt, hat die Stadtbibliothek einige Bücherwünsche für das nahende Weihnachtsfest formuliert. Diese Wunschzettel mit den Titeln, die die Nutzer gerne lesen würden, hängen jetzt am festlich geschmückten Weihnachtsbaum in der Medienwelt, Wilhelmstraße 146. Die Bücherwünsche sind dabei breit gefächert. So finden sich Kinder- und Jugendbücher, Romane und Sachbücher auf den Zetteln, die darauf warten angeschafft zu werden. Auf Wunsch stellt die Stadt Wülfrath eine Spendenbescheinigung aus.