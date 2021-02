Aktion „Hey, Alter!“ : Sie machen ehrenamtlich alte Laptops wieder flott – für Schüler

Christian Wolf erfuhr über die sozialen Medien von der in Braunschweig ins Leben gerufenen Aktion „Hey, Alter!“. Ausrangierte Laptops, Computer und Tablets werden eingesammelt, aufbereitet und dann an Kinder und Jugendliche verteilt, damit diese an Homeschooling und E-Learning teilnehmen können.

„Ich habe selbst zwei Kinder“, erzählt Christian Wolf. Einer seiner Söhne nimmt bereits am Homeschooling teil und so weiß Christian Wolf aus erster Hand, welche Anforderungen dabei an die Technik gestellt werden. Familien mit mehreren Kindern können da durchaus in Schwierigkeiten geraten. „Da wäre Unterstützung gut, egal von welcher Seite“, meint Wolf. So wundert es nicht, dass er von der Aktion „Hey, Alter!“ sofort begeistert war.

„Dazu kommt noch meine IT-Affinität“, erzählt er. Also fragte er in einer Facebook-Wülfrath-Gruppe nach, ob es Interessierte gibt, um die Aktion nach Wülfrath zu holen. Diesen Aufruf las Ansgar Schulte, der in Wülfrath wohnt und in Solingen arbeitet, wo er bereits die Aktion „Hey, Alter Solingen!“ mit installiert hat. „Als Wülfrather wollte ich das Projekt natürlich gerne in meine Heimat bringen“, erzählt er, „aber alleine ist das nicht zu stemmen.“ Als er Christian Wolfs Aufruf las, nahm er sofort Kontakt mit ihm auf.

Und nicht nur er war begeistert, auch das WIR-Haus, der Freifunk Neanderland und die Agentur Rheinmedia sagten sofort ihre Unterstützung zu. Mit der Kinder- und Jugendförderung und dem Präventionsbüro ist auch die Stadt Wülfrath mit im Boot. „Wir haben eine Online-Konferenz zum Kick-off gemacht“, erzählt Christian Wolf, „und dann ging es zack, zack.“ Innerhalb von zehn Tagen war die Aktion „Hey, Alter Wülfrath!“ ins Leben gerufen und organisiert. „Es läuft sehr gut an“, meint Christian Wolf. „Wir haben schon über zehn Laptops zusammen.“

Gesammelt werden die Geräte im Kinder- und Jugendhaus. Dort werden sie dann auch gesichtet und aufbereitet. Dabei ist Ansgar Schulte federführend, da er reichlich Erfahrung aus seiner Tätigkeit in der IT-Branche mitbringt. „Ich habe die ersten Geräte begutachtet und aufgearbeitet“, sagt er. „Wir haben schon vier Geräte zum Ausgeben.“ Vor allem ausrangierte Geräte aus Privathaushalten wurden bisher abgegeben. Ansgar Schulte und Christian Wolf wünschen sich nun, dass auch Firmen ihre ausrangierten Computer, Laptops und Tablets aus dem Keller holen und spenden.

„Wir brauchen jedes Gerät“, sagt Ansgar Schulte. Doch einige Grundvoraussetzungen muss es mitbringen. Die Computer müssen mindestens einen 2 GHz Dual-Prozessor und 4GB RAM haben, damit das neue Betriebssystem und die für das Homeschooling erforderlichen Programme installiert werden können. „Aus dem Projekt heraus ist ein USB-Stick entstanden, mit dem man die Geräte aufbereiten kann“, sagt Ansgar Schulte. Das geht relativ problemlos und kann auch von IT-Laien durchgeführt werden.

Deshalb werden ehrenamtliche Helfer gesucht, die bei der Aufbereitung helfen möchten. Sind die Geräte aufbereitet, werden sie zuerst an jene Familien verteilt, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind. „Die Kinder- und Jugendförderung kennt diese Familien“, sagt Schulte. Sind diese Familien dann alle versorgt, wird sich die Aktion „Hey, Alter Wülfrath!“ an die Schulen wenden. „Es wird ein Dauerthema bleiben“, ist sich Christian Wolf sicher, und Ansgar Schulte versichert: „Dies ist kein kurzfristiges Projekt.“

Wer ausrangierte Computer, Laptops und Tablets mit mindestens einem 2 GHz Dual-Prozessor und 4GB RAM hat, kann diese spenden. Auch Tastaturen, Monitore, PC-Mäuse und Webcams werden gesucht, unterstreichen die Aktiven.