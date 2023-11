Politik in Wülfrath Linke kritisieren Kürzungen im sozialen Bereich

Nach den Haushaltsplänen der Bundesregierung drohen im nächsten Jahr drastische Kürzungen bei der Finanzierung sozialer Projekte. Dies hat zur Folge, dass viele Hilfs- und Beratungsangebote auf der Kippe stehen, merkt die Ratsfraktion „Die Linke/Wülfrather Liste“ in einem Pressestatement an. Sie „macht sich angesichts dieses Kahlschlags Sorgen, um die Angebotsstrukturen vor Ort. Daher appellieren wir an die Bundestagsabgeordneten des Kreises Mettmann, sich für die Rücknahme der Kürzungen einzusetzen“, so die Vorsitzende der Linken, Ilona Küchler.