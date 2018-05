Wülfrath: Wülfrather Liberale laden zu Stammtisch ein

Wülfrath

Die FDP Wülfrath lädt zum Stammtisch ein. Er beginnt am Donnerstag, 24. Mai, um 18 Uhr. Treffpunkt ist das "Café Paciello" in der Wilhelmstraße. Auch Nichtmitglieder sind dazu eingeladen, mit den Mitgliedern des FDP-Ortsverbandes über bundes-, landes- und kommunalpolitische Themen zu diskutieren. Das schreibt Jürgen Merrath, Vorsitzender des FDP-Ortsverbands Wülfrath. Am kommenden Samstag, 26. Mai, wollen die Mitglieder des Ortsverbands Wülfrath in der Fußgängerzone einen Info-Stand errichten. Er ist von 10 bis 12 Uhr mit Parteimitgliedern besetzt und bietet ebenfalls Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.