Wülfrather Stadtgeschichte : Kneipen-Szene lebt per Buch wieder auf

Vorlesepate Heiko Beneke in der Medienwelt. Wegen der Corona-Krise ist das Erscheinungsdatum des neuen Buchs unklar. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Vorlese-Pate Heiko Beneke und Journalist Thomas Reuter arbeiten an historischem Gastro-Führer.

Covid-19 macht einen Kneipenbesuch derzeit unmöglich. Aber es gab eine Zeit vor der Corona-Epidemie und wer den Zeitstrahl noch weiter in die Vergangenheit nimmt, erinnert sich an die wunderbare Gastro-Szene, die einst in Wülfrath einlud. Eine Art Zeitreise in diese glorreiche Phase unternehmen Heiko Beneke und Thomas Reuter. Die beiden recherchieren und verfassen ein Buch zum Thema. „Wülfrather Theken – Geschichte und Geschichten“ sind bereits in der zweiten Korrekturphase. „Bis Ende März ist die letzte Korrektur vorgenommen“, erzählt Heiko Beneke, den meisten als Vorlese-Pate in der Medienwelt bekannt. In den Osterferien könnten die reich bebilderten Seiten zur Druckerei nach Erkrath – „und eigentlich wollen wir im April die ersten Lesungen starten“.

Der 61-Jährige ist laut Eigenaussage „Wülfrather durch und durch“ und übrigens passionierter Kneipengänger. „Gastronomen erleben gerade wieder eine harte Zeit“, sagt er zum Stand der Dinge. „Wenn der Weltuntergang dann überlebt ist, lassen wir es richtig krachen“, hat er der Wirtin seiner Lieblingskneipe bereits versprochen. „Die Geschichte Wülfraths hat mich schon immer interessiert“, erzählt der Pensionär. Etwa zwei Jahre dauerte die Recherche, die oft und gerne in den Keller des Stadtarchivs führte.

Ein Buch zu verfassen, ist für ihn Premiere. „Mein Schwiegervater hat mal ein Golf-Buch verfasst“, erinnert er sich an die „wertvollen Tipps“ seiner Verwandtschaft. „Vor allem, dass bei einem solchen Projekt nichts hoppladihopp geht.“ Mit Thomas Reuter hat er einen versierten Verfasser gefunden, der Mann ist Journalist. Zeitweise gab es in Wülfrath mehr als 60 Gaststätten. Viele der früher so frequentierten Bierschenken und traditioneller Schwemmen sind schlicht verschwunden, erzählt Heiko Beneke. So wie „Zille“, „Die gemütliche Ecke“, „Zum Öhm“, „Alt-Wülfrath“ oder „Deutsche Flotte“. „Bevor die Erinnerungen an all diese Lokale verloren gehen, wollten wir sie aufschreiben“, ob das überhaupt jemanden interessierte, checkte das Duo unter anderem auch bei einem Kneipen-Talk in „Evis Pub“ – Eveline Gebauers Kellerlokal ist inzwischen auch geschlossen.