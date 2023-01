Glaube in Wülfrath Einigung beim Dorfkirchentagskreuz

Der schnelle Abriss des großen Holzkreuzes wegen Baufälligkeit im Angergarten hatte Ende des vergangenen Jahres für viel Aufsehen gesorgt. Die evangelische-reformierte Gemeinde hatte die Einsturzgefahr festgestellt und nach Rücksprache mit der Stadt den Abriss in Auftrag gegeben. Sogar die Politik hatte sich dazu geäußert, nachdem Bürgermeister Rainer Ritsche klar machte, dass an der Stelle, wo das Dorfkirchentagskreuz gestanden hatte, kein neues, religiöses Zeichen mehr errichtet werden soll (wir berichteten). Der Widerstand wuchs in der Öffentlichkeit.