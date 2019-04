Abschluss eines Projekts : Kinder verbringen Tag auf Bauernhof

Wülfrath Die DRK-Kita „Farbenfroh“ veranstaltete dort den Abschluss ihres Projektes.

Dank der Kostenübernahme durch die Stiftung „Kinder Stärken“ konnte die Kindertagesstätte dieses Angebot ohne finanzielle Belastung der Eltern ermöglichen. „Einige Kinder hatten bis jetzt noch nie die Gelegenheit, beispielsweise ein Schwein in der Realität zu sehen. Es war ein sehr aufregender und erlebnisreicher Tag für die Kinder“, resümiert Aylin Yasar, Erzieherin der DRK-KiTa „Farbenfroh“, für ihre Gruppe erfreut. Und jetzt gibt es sogar noch eine kleine Fortsetzung des Themas: Eine Familie stellte für die Arbeit der Kindertagesstätte einen Brutkasten zur Verfügung, so dass in den kommenden Tagen tierischer Nachwuchs in Form von kleinen Küken erwartet wird. Die Kinder freuen sich schon jetzt darauf.