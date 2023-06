Leckere Aktion in Wülfrath Frisches Obst und Gemüse für bedürftige Familien

Gesunde Ernährung ist wichtig. Die Initiative Wülfrather Kinder in Not und Bayram Obst- und Gemüsemarkt unterstützen bedürftigen Familien nun dabei. Insgesamt 200 Gutscheine über je 10 Euro hat Wolfgang Peetz von Kinder in Not an Kindertagesstätten und Grundschulen verteilt, die im Markt von Turgut Bayram eingelöst werden können.