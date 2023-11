Unterstützung in Wülfrath Initiative ermöglicht über 100 Seepferdchen

Wie man schwimmt, lernen die meisten als Kind in einer Schwimmschule. Doch gerade für sozial schwache Familien ist das wichtige Angebot nicht zu zahlen. Da ist es gut, dass es die DRK-Initiative „Wülfrather Kinder in Not“ gibt. Seit nun fünf Jahren übernimmt sie für Kinder, deren Eltern nicht genug Geld haben, die Kosten für Kurs und Eintritt in die Wasserwelt. Inzwischen konnten so bereits über 100 Kinder erfolgreich das Seepferdchen-Zeichen ablegen.