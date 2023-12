Weihnachten in Wülfrath Lhoist stiftet 100 Weihnachtsgeschenke für Kids

Wie auch schon in den Vorjahren haben sie nämlich Geschenke für bedürftige Kinder zum Weihnachtsfest gestiftet. Mit viel Liebe zum Detail haben die Mitarbeitenden von Lhoist in diesem Jahr 100 Präsente gepackt, die nun „Wülfrather Kinder in Not“ überreicht wurden und von da aus an die Familien verteilt werden. Der Bedarf an Geschenken nehme leider wiederholt zu, merkt Peetz an. „Darum freut es uns umso mehr, dass Lhoist die Aktion seit Langem unterstützt und auch in diesem Jahr so viele Wunscherfüller zusammengekommen sind.“