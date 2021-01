Initiative des DRK : Wülfrather Kinder in Not brauchen jetzt noch mehr Hilfe

Wülfrather Kinder in Not brauchen jetzt noch mehr Hilfe

Wülfrath Schwimmkurse und Bildungsveranstaltungen liegen wegen Corona auf Eis. Zudem fällt mit dem Kita-Besuch auch die kostenfreie Verpflegung aus, was für Eltern mit wenig Geld schnell zum Problem wird.

Seit 16 Jahren kümmert sich Wolfgang Peetz, Mitglied im Vorstand des DRK-Ortsvereins Wülfrath, mit besonderem Engagement um „Wülfrather Kinder in Not“, so der Name der DRK-Initiative. Nach einem Jahr Corona berichtete er jetzt darüber, wie es um diese Kinder in Wülfrath bestellt ist.