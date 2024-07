Raus aus der verstaubten Ecke So wird Kegeln wieder zum Trend

Die Jubelschreie sind schon von oben zu hören. Je weiter man die Treppe im Haus der Awo runterkommt, umso lauter werden die vielen Kinderstimmen. Es herrscht richtig Trubel vor den vier Kegelbahnen. Voll konzentriert blickt Lea (10) auf die Kugel in ihren Händen und dann auf die Kegel am Ende der Bahn. Sie schwingt die Kugel ein paar Mal in der Hocke zwischen den Beinen hin und her, bevor sie sie dann auf die Bahn schickt. Ihre Mitschüler verfolgen gespannt den Verlauf. Als alle Kegel umfallen, ist der Jubel im Team groß.