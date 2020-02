Närrische Session in Wülfrath : Rohdenhaus feiert bunten Rosenmontag

Wülfrath Die Wülfrather Kalkstadt Narren suchen noch Zugteilnehmer für karnevalistischen Höhepunkt.

Fast schon zur Tradition geworden ist der beliebte Rosenmontagszug in Wülfrath-Rohdenhaus. Seit 1984 organisieren ihn die Kalkstadt Narren. „Bis auf ein- oder zweimal hat der Umzug auch immer stattgefunden“, erinnert sich Bodo Appel. Er ist zweiter Vorsitzender des Karnevalsvereins und leitet den Umzug, der dieses Jahr unter dem Motto „Ihr werdet lachen, Danielle, die Erste, wird’s alleine machen“ steht, zusammen mit seinem Vereinskameraden Uwe Gayk. Los geht es um 15:11 Uhr am Paul-Ludowigs-Haus. „Ab 12 Uhr ist bereits ein Warmup am Vereinsheim am Kliff 8 in Rohdenhaus geplant“, sagt Appel, der gerade in den letzten Arbeiten für den Rosenmontagsumzug steckt. Die Zugaufstellung ist, wie immer, ab 14 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Paul-Ludowigs-Haus geplant. Bis dato nehmen rund 20 Zugnummern am rund zweistündigen Rosenmontagsumzug teil, sagt Appel.