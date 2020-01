Kabarett in Wülfrath : Scheibenwischer feiern gelungene Premiere

Wülfrath Politisch-satirische Schmunzeleinheiten mit Nachhall servierte das Ensemble „Die Scheibenwischer“ jetzt bei ihrer Premiere.

Alle Erwartungen erfüllte die Gruppe „Die Scheibenwischer“ mit „U(h)rzeiteinstellung“, ihrem neuen Programm. Bei der Premiere im Gemeindehaus am Pütt ließen sich mehr als 100 Gäste von der Mischung aus Sketchen, Monologen und Liedern begeistern. Lokale Themen aus Wülfrath und Aktuelles aus aller Welt wurden aufgegriffen. So bildet die im September anstehende Kommunalwahl Stoff für Parodien und Fantasie, da Bürgermeisterin Claudia Panke ihren Rückzug angekündigt hat. So wird ihr Amtsverzicht auf der Bühne zu einer „Abdankungsfeier“ in einer Linie mit Papst Benedikt XVI. und Königin Beatrix, die von Schloss Aprath aus weltweit übertragen wird.

Ebenfalls hochpolitisch das Lied von Lothar Meunier unter dem Eindruck von Bildern aus dem Flüchtlingslager auf Samos: „Du hast nur Glück gehabt“, findet Meunier, wenn Menschen in Europa geboren sind und in relativem Wohlstand sowie großer Sicherheit leben können. Ein weiteres Highlight war die Interpretation eines Loriot-Sketches um ein – offenbar älteres Ehepaar: Der Göttergatte möchte einfach nur in seinem Sessel sitzen, doch seine Frau lässt ihn nicht in Ruhe und verdreht ihm jedes Wort im Munde. Eine köstliche Lebensbeobachtung des Altmeisters, die von den Wülfrathern sehr unterhaltsam wiedergegeben wird. Die Scheibenwischer laden schon jetzt ein zur Jubiläumsshow zum 50-jährigen Bestehen im November: Deren Besuch könnte vielleicht die erste Amtshandlung des dann neuen Bürgermeisters sein, spekuliert Hendrik Schlieper. Auf jeden Fall aber wird die Wahl wieder genug Stoff für die kabarettistische Bearbeitung bieten. Bis dahin sei den Bürgern die Zweitaufführung von „U(h)rzeiteinstellung“ ans Herz gelegt: am Sonntag, 9. Februar, um 17 Uhr in der „Kathedrale“ in Schlupkothen. Karten können unter scheibenwischer@myddorf.de sowie per Telefon 02058 913459 reserviert werden.