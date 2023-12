Advent in Wülfrath Die Innenstadt wird zum lebendigen Adventskalender

„Besucherinnen und Besucher können sich auf kleine Geschenke, Süßigkeiten und Aktionen freuen“, kündigt das Stadtmarketing Wülfrath an. In den Schaufenstern der Teilnehmenden befindet sich jeweils eine Zahl, die natürlich für die Türchen-Nummer im Adventskalender steht. Der in den Geschäften ausgelegte Flyer verrät, welche Besonderheit das jeweilige Geschäft bereithält. Kommen die Besucher am entsprechenden Tag in die Geschäfte, erhalten sie eine kleine Aufmerksamkeit, Rabatte oder sonstige Vorteile und Überraschungen. „Vielleicht findet sich beim Einsammeln des ,Lebendigen Adventskalenders‘ auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk“, so die Stadt.