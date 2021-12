Ära geht zu Ende : Herzog-Wilhelm-Markt braucht 2022 neue Organisatoren

Wülfrath Für Hans-Peter Altmann war es nach 16 Jahren der letzte Herzog-Wilhelm-Markt als Organisator. Mit ihm verlassen auch Dirk Winnes und Michael Laschet den Vorstand des Fördervereins. Wer die Nachfolge übernimmt, soll bis zur Jahresversammlung im Frühjahr 2022 geklärt sein.

Das war deutlich zu spüren. „An acht von zehn Tagen hatten wir Regen. Das haben wir so nicht erwartet“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins, Hans-Peter Altmann. Am Dienstag habe man schon um 19 Uhr den Markt geschlossen, nachdem auch das Duo „Ernst und Miro“ seinen Auftritt wegen des schlechten Wetters abgesagt hatten. „Es bringt ja nichts, wenn sich die Marktbeschicker nur gegenseitig guten Tag sagen“, betont Altmann. Statt der sonst 15.000 bis 18.000 Besucher kamen diesmal nur rund 10.000 Besucher – Kinder nicht mitgezählt.

Das weiß Altmann deshalb so genau, weil der Verein in diesem Jahr einen Euro Schutzgebühr zur Finanzierung des engagierten Sicherheitsdienstes von den Gästen nahm. Der Security-Dienst war nötig, um das bereits im August beschlossene 2G-Konzept konsequent durchsetzen und von jedem Besucher den Nachweis über Impfung oder Genesung kontrollieren zu können. Weil aber weniger los war als erwartet, muss der Verein nun an die Vereinsreserve und von den Kosten in Höhe von 12.000 Euro für den Security-Dienst noch 2000 Euro aus der Vereinskasse berappen.