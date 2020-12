Wülfrath : 25 positive Corona-Tests im Altenheim

Wülfrath Alle Betroffenen sind in Quarantäne und zeigen bisher gar keine bis leichte Symptome, meldet das Haus. Für eine verlässliche Übersicht zur Infektionsentwicklung werden jetzt engmaschige Testreihen durchgeführt.

(RP) Wie Sprecherin Renate Zanjani berichtet, sind in der Pflegeeinrichtung der Bergischen Diakonie, Haus August von der Twer, nach umfangreichen und selbst organisierten Reihentestungen, zuletzt am 8. Dezember, 17 Bewohnerinnen und acht Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. „Alle PCR-Testungen wurden in enger Kooperation mit der dem Gesundheitsamt und der Heimaufsicht und den behandelnden Hausärzten in der Einrichtung durchgeführt“, unterstreicht Zanjani. Die betroffenen Bewohner befänden sich in Quarantäne auf den jeweiligen Wohnbereichen, die Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne. „Erfreulicherweise haben neun Bewohner bisher einen symptomfreien Verlauf und acht leichte Symptome. Krankenhausaufenthalte waren nicht nötig“, so Zanjani. Auch der Krankheitsverlauf bei den Mitarbeitern sei bis heute symptomfrei. Für die Einrichtung gelten besondere Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Die Besuchsregelungen sind mit der Heimaufsicht im Kreis Mettmann abgestimmt. Besuche dürfen derzeit nur in abgetrennten Bereichen außerhalb der Wohnbereiche oder im Außenbereich stattfinden. Um die bisherigen Maßnahmen zu stärken und um eine verlässliche Übersicht zur Infektionsentwicklung in der Einrichtung zu erhalten werden in der nächsten Zeit engmaschige Testreihen durchgeführt, kündigt Zanjani an. Die Schutzmaßnahmen für Bewohner und Mitarbeiter würden kontinuierlich der aktuellen Situation angepasst und überprüft.