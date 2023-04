Große Jahresausstellung in Wülfrath Samstagsatelier zeigt die Kraft der freien Kreativität

Unter Federführung von externen Künstlern können die jungen Teilnehmer sich an acht Atelierterminen kreativ austoben, Ideen ausprobieren und umsetzen – und das in den unterschiedlichen, künstlerischen Sparten wie Gestalten, Zeichen oder Papier. Die Schüler entscheiden selbst, was sie nutzen und umsetzen wollen. Das ist wohl auch das Erfolgsrezept des Samstagsateliers, ist Kunstlehrerin Angela Köhler sicher.