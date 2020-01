Wülfrather Grupper läuft sich für Kommunalwahl warm : „Das wird unser Glücksjahr sein“

Wülfrath Auf eigenen Kandidaten verzichtet Wülfrather Gruppe bei Bürgermeisterwahl und will 20 Prozent der Stimmen holen.

„Wir sind vor elf Jahren angetreten und haben aus dem Stand 14 Prozent geholt“, erinnerte Peetz. „Das war ein hoher Vertrauensvorschuss.“ Die zweite Wahl bestätigte den Erfolg mit einer Steigerung auf 16 Prozent. „Es ist also realistisch, dieses Jahr 20 Prozent zu erreichen“, meinte Peetz. Doch einen Bürgermeisterkandidaten möchte die WG für die bevorstehende Kommunalwahl nicht stellen. „Wir fühlen uns nicht in der Pflicht“, betonte der Fraktionsvorsitzende. Elf Jahre habe man die Bürgermeisterin gestellt, jetzt seien „die Großen“ dran. Weil das Motto der Wülfrather Gruppe „Wüfrather für Wülfrather“ lautet, mangelt es an Themen nicht. „Straßenbau ist ein wichtiges Thema“, erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Reiner Heinz. Viele Wülfrather seien da sehr unzufrieden. Überhaupt möchte die Wülfrather Gruppe die Voraussetzungen schaffen, damit neue Bürger nach Wülfrath kommen. „Wir brauchen mehr Anwohner“, sagte Heinz. Neue Anwohner sichern die Einkommensteuereinnahmen. „Außerdem soll die Wirtschaftsförderung gestärkt werden“, so Heinz. Auch die Kindergartenplätze werden ein wichtiges Thema in 2020 sein. In Kürze wird eine Kita eröffnet, doch die Wülfrather Gruppe ist sicher, dass die Plätze nicht ausreichen werden. „Wir müssen uns schon um den nächsten Standort kümmern“, sagte Wolfgang Peetz. Ein Thema, das von den Bürgern immer wieder aufgegriffen wird, ist bezahlbarer Wohnraum. „Wir hören oft, dass der Markt hier leergefegt ist“, verriet Heinz. Und natürlich wird es auch in 2020 ums Klima gehen. „Das ist das Thema der Stunde, auch auf lokaler Ebene“, sagte Heinz. Mehr als 50 kommunale Gebäude könnten hier als Vorbild dienen und energetisch saniert werden. „Photovoltaik“, wirft Heinz in den Raum.