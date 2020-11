Wülfrath : WG will mobile Lüftungen für Kitas und Schulen

WG will mobile Lüftungen für Kitas und Schulen

Wülfrath Bei Schnee und Regen wird ein dauerhaftes Öffnen der Fenster nicht durchhaltbar sein wird. Sollen Schulbesuch und die Betreuung von Kindern und Jugendlichen weiterlaufen, müssten schnellstmöglich entsprechende technische Lösungen her.

(RP) Nicht unbedingt kaufen, aber so schnell wie möglich anmieten soll die Stadt mobile Luftfilteranlagen mit Hepa-Filtern und einer an die jeweilige Raumgröße angepassten Luftwechselrate für städtische Räume, in denen Kinder und Jugendliche betreut oder unterrichtet werden. Das hat jetzt die Wülfrather Gruppe (WG) beantragt.