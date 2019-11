Kommunalwahl 2020 : Kommunalwahlen Top-Thema der WG

Wülfrath 20 Prozent und zweitstärkste Partei will die Wülfrather Gruppe bei der Bürgermeisterwahl 2020 werden.

(tpp) Die Erklärung von Bürgermeisterin Claudia Panke, im kommenden Jahr nicht mehr für eine dritte Amtszeit zu kandidieren, stand im Mittelpunkt des Interesses an der Jahreshauptversammlung der Wülfrather Gruppe (WG). „Ich bin Mitglied der Wülfrather Gruppe, ihr habt mir 2009 das Vertrauen geschenkt“, sagte die 51-Jährige. Fraktionsvorsitzender Wolfgang Peetz nutzte seinen „Bericht aus der Fraktion“, um auf die ersten zehn Jahre der WG zurückzublicken. „Am 27. Oktober 2009 war unsere erste Ratssitzung, damals ist Claudia vereidigt worden.“ Seitdem habe die WG mit ihren Anträgen vieles angeschoben. „Es war nicht leicht. Wir waren ein Störenfried von Anfang an“, sagte Peetz. Doch durch sachorientierte Arbeit habe sich die WG einen guten Ruf als Ansprechpartner in allen Belangen verdient. „Mit Claudia haben wir die Wirtschaftsförderung auf neue Beine gestellt, Demokratie-Workshops durchgeführt und die Beitragsbefreiung zur Ogata für niedrige Einkommen durchgesetzt“, zählte Peetz auf. Dank der Standards in der Flüchtlingshilfe seien die Migrationsjahre 2015 und 2016 in Wülfrath weitestgehend „geräuschlos“ verlaufen.