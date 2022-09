Engagement in Wülfrath : Tafel erhält Unterstützung durch die Wülfrather Gruppe

Engagement in Wülfrath

Die Mitglieder der Wülfrather Gruppe haben sich mit Vertretern der Tafel getroffen und wollen in Zukunft mithelfen. Foto: WG

Wülfrath Immer mehr Menschen suchen die Tafel auf. Zeitgleich gehen die Spenden zurück. Die Einrichtung freut sich über jede Hilfe bei der Versorgung der Bedürftigen.

Die Situation der Tafeln ist derzeit aus mehreren Gründen sehr angespannt. Zum einen steigt die Nachfrage durch Inflation, steigende Lebensmittel- und Energiepreise. „Wir hatten heute 107 Gäste. Damit hat sich die Zahl unserer Besucher in diesem Jahr mehr als verdoppelt“, erklärte Bernd Arnold, Standortleiter der Tafel in Wülfrath, bei einem Informationsaustausch mit der Wülfrather Gruppe. Gemeinsam mit Tanja Högström, Koordinatorin der Tafel Niederberg, informierte er die Politiker über die aktuelle Lage.

Immer mehr Menschen suchen die Tafel auf, zeitgleich gehen aber die Lebensmittelspenden zurück. Und auch die Einrichtung selbst hat mit den gestiegenen Kosten zu kämpfen. Wir haben im Monat Fixkosten in Höhe von 10.000 Euro für Kühlung, Fahrzeuge, Mieten, Versicherungen. Auch wir stehen hier unter einem enormen Kostendruck.“ Gäbe es 1000 Dauerspender, die 10 Euro monatlich spenden, wäre die Tafel gut aufgestellt, rechnete Högström vor.

„Unser wertvollstes Gut sind aber unsere Ehrenamtler, ohne die wir diese wichtige Arbeit gar nicht leisten könnten“, so Högström und Arnold. „Aber auch die werden älter und wir brauchen ständig Nachwuchs.“ Die Wülfrather Gruppe will diese Ehrenamtler nun ein wenig unterstützen. Am 10. Oktober werden Mitglieder der Fraktion die Ausgabe der Lebensmittel übernehmen. Interessenten für das Ehrenamt können sich im Tafel-Büro unter 02051 4170042 melden.