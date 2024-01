Diskussion in Wülfrath Bäume haben den Vorrang vorm Parken

„In einem Punkt besteht absolute Übereinstimmung mit den Anwohnern. Der Baumbestand muss unbedingt erhalten bleiben und hat Vorrang vor der Ausweisung von Stellplätzen“, so Wolfgang Peetz, Fraktionsvorsitzender der WG. Bezüglich der Nutzung des Grundstücks jenseits der Düssel verwies André Herbes, Mitglied im Planungsausschuss, auf das laufende Beteiligungsverfahren. „Hier wird der Kreis uns mitteilen, wie breit der Hochwasserschutzstreifen sein muss. Wenn aus den 10 Metern dann 20 Metern Abstand wird, müssen wir die Bebaubarkeit dieses Grundstück neu beurteilen.“ Sollte eine Bebauung dort nicht möglich sein, will man prüfen ob dort ein (Wald-) Spielplatz angelegt werden kann, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.