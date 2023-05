Politik in Wülfrath Sind die Sicherheitsauflagen für Veranstaltungen zu hoch?

Sicherheitsbelange seien ein wichtiger Faktor so die WG. Genauso sei es aber auch „Aufgabe des Dienstleisters Stadtverwaltung“, zu unterstützen. „Entscheidend ist der Wille, Dinge möglich zu machen und nicht Gründe zu suchen, um sie zu erschweren“, so Felix Rauch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der WG. Zudem soll in der Sitzung auch der Tagesordnungspunkt „Sicherheitsauflagen bei Veranstaltungen“ für die nächste Sitzung des Ausschusses für Bürgerservice, Ordnung und Feuerwehrangelegenheiten aufgenommen werden.