Reformauswirkungen in Wülfrath Droht deutliche Erhöhung der Wohnkosten?

(am) Die Städte sollen es selbst regeln – das beabsichtigt das Land NRW mit dem Gesetzesentwurf zum Thema Grundsteuerreform. Am 1. Januar 2025 tritt sie in Kraft. Die Wülfrather Gruppe (WG) fürchtet dadurch deutlich steigende Kosten beim Wohnen für Wülfrather. Deshalb hat sie für die öffentliche Ratssitzung am 25. Juni, 17 Uhr, eine Anfrage zum Thema gestellt.