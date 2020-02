Nicht nur auf wenige große Gewerbesteuerzahler setzen : Grüne: Stadt für Firmen attraktiver machen

Die Wirtschaftsförderung müsse gestärkt werden und Unternehmen mit wenig Flächenverbrauch ansiedeln.

„Die Planungen sind mittelfristig gut, aber dann gibt es doch immer wieder Einschläge. Wir bewegen uns in einem Hamsterrad“, beklagt Fraktionssprecher Stephan Mrstik. Auch in diesem Jahr sei ein Haushaltsdefizit von 1,5 Millionen Euro eingeplant.

„Von zehn Millionen Euro Gewerbesteuer kommen zwei Drittel aus wenigen großen Unternehmen“, sagt Thomas May vom Vorstand, „es ist gefährlich, von so wenigen abhängig zu sein. 2019 sind wir positiv ins Jahr gestartet und dann gab es im April doch wieder eine Haushaltssperre“, bestätigt er den Fraktionsvorsitzenden.

Eng mit der Wirtschaftsförderung verbunden ist das Thema Mobilität: „Wir müssen Wülfrath für Firmen und ihre Mitarbeiter attraktiver machen“, sagt Thomas May. „Wülfrath liegt ideal zwischen mehreren Großstädten, aber um die Stadt erreichbarer zu machen, muss eine bessere Busverbindung nach Aprath geschaffen werden. Das ist eine wichtige Investition in die Zukunft.“ Auch Studenten könnten dann besser pendeln. May stellt sich ein kostengünstiges Konzept vor, etwa einen Shuttle-Service zur S-Bahn in Zusammenarbeit mit örtlichen Taxi-Unternehmen. Wichtige Zeitfenster seien morgens, nachmittags und am Wochenende auch nachts.