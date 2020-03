Wülfrath : Frauen feiern mutige Vorkämpferin

Wülfrath Das Leben von Frauenrechtlerin Marie Juchacz war Thema beim Frühstück zum Weltfrauentag.

Geboren in eine arme Familie, musste das lernbegeisterte Mädchen mit 14 die Schule verlassen, um Geld zu verdienen. Was konnte ein Mädchen Ende des 19. Jahrhunderts anderes tun, als sich als Dienstmädchen zu verdingen, als Fabrikarbeiterin oder gar als Aufseherin in einer „Irrenanstalt“, so der damals gebräuchliche Ausdruck für eine psychiatrische Klinik, zu schuften. Sie sparte soviel wie möglich und konnte sich nach Jahren die Ausbildung zur Schneiderin erlauben. Ihre Ehe mit dem Schneidermeister Juchacz war unglücklich, sie ließ sich scheiden und siedelte mit ihrer Schwester und ihren beiden Kindern nach Berlin über, denn eine geschiedene Frau und alleinerziehende Mutter von zwei Kindern wurde geächtet.