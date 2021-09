Umweltschutz : Wülfrather machen mit beim globalen Klimastreik

Wülfrath Die Demonstration beginnt am Freitag um 15 Uhr am Marktplatz. Die Teilnehmer fordern von der Politik einen klaren Plan für die Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels.

(RP) Die Bundestagswahl am 26. September wird die Grundlage für die politische Arbeit der nächsten vier Jahre legen. „Sie ist eine Jahrhundertwahl – denn das Klima steht auf der Kippe und damit unsere Lebensgrundlage weit über dieses Jahrhundert hinaus. Die nächste Legislaturperiode ist die letzte, in der noch die Weichen gestellt werden können, um die 1,5 °C-Grenze einzuhalten“, unterstreichen die Mitglieder der Wülfrather Ortsgruppe von „Fridays for Future“ in einer Mitteilung.

Um vor der Wahl erneut auf die Wichtigkeit des Themas aufmerksam zu machen, werden Aktivisten am Freitag, 24. September, deutschlandweit in über 300 Städten auf die Straße gehen – auch in Wülfrath. Die Demonstration soll um 15 Uhr am Marktplatz beginnen. Von dort aus geht es in Richtung Rathaus und durch die Innenstadt. Die Demonstrationszug endet auf dem Platz vor der Sparkasse.