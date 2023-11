Brandschutzerziehung in Wülfrath Kinder üben dem Umgang mit dem Feuerlöscher

Heiß lodert die Flamme in der Wanne. Angst vor dem Feuer muss aber niemand haben. Denn es glüht nur zu Übungszwecken. Die Kinderaugen staunen nicht schlecht, als sie sehen, dass sie selbst löschen dürfen. Im Rahmen der praktischen Brandschutzerziehung war die Freiwillige Feuerwehr Wülfrath zu Gast beim Islamischen Verein an der Fatih-Moschee an der Lindenstraße. Mit dabei hatten sie nicht nur ihren Einsatzwagen, sondern auch den Feuerlöschtrainer. Die Kinder lernten an dem Tag, wie sie ihn richtig einsetzen. Mehr als 30 Kinder probierten es mit Spaß aus. Die Eltern ließen sich währenddessen dabei über den freiwilligen Dienst in der Feuerwehr informieren.