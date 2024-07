Besonderer Einsatz in Wülfrath Feuerwehr rettet Pferd vor dem Ertrinken

Wülfrath · Am Morgen geriet das Tier bei einem Bach in Düssel in Not. Mit viel Manpower und fachlicher Unterstützung konnten die Einsatzkräfte Hilfe leisten.

23.07.2024 , 14:00 Uhr

Mit vereinten Kräften retteten die Feuerwehrleute dieses Pferd in Düssel. Foto: Freiwillige Feuerwehr Wülfrath

Diese Alarmierung ist für die freiwilligen Einsatzkräfte der Wülfrather Feuerwehr schon etwas Besonderes: Am Dienstagmorgen, 23. Juli, gegen 7.30 Uhr wurden die Feuerwehrleute zur Rettung eines Pferdes gerufen. Wie läuft eine Tierrettung ab und wer bezahlt dafür? Neusser Feuerwehr im Einsatz Wie läuft eine Tierrettung ab und wer bezahlt dafür? In Düssel drohte das Tier zu ertrinken, nachdem es in den dortigen Bach geraten war. Das Pferd konnte sich nämlich nicht aus eigener Kraft aus dem Bach befreien. Der Pferdekörper führte dazu, dass sich das Wasser an der Stelle staute. Für das Tier bestand die Gefahr, daran zu ertrinken. Deshalb war die erste Handlung der Einsatzkräfte nach Eintreffen an der Einsatzsatzstelle, den Kopf des Pferdes zu sichern. Ein herbeigerufener Tierarzt sedierte zudem das Pferd vor Beginn der Rettungsmaßnahmen, damit weder Tier noch Helfern in dieser ungewöhnlichen Situation etwas passiert. Mithilfe von Schlingen wurde das Pferd zunächst gesichert. Dann kam ein spezielles Tierhebegeschirr zum Einsatz. Um letztlich das Tier aus dem Bach zu bekommen, war dann viel Kraft von vielen helfenden Händen gefragt, die gemeinsam das Pferd aus dem Wasser zogen. Zusätzliche Hilfe gab es dabei durch einen Frontlader. Der Fachberater Großtierrettung der Feuerwehr Velbert unterstützte die Rettungsmaßnahme zusätzlich mit seinem Wissen, teilt die Wülfrather Wehr mit. Und noch eine gute Nachricht: Nach der erfolgreichen Rettung lief das Pferd eigenständig zurück auf seine Koppel. Der Einsatz aller Kräfte konnte nach rund zwei Stunden beendet werden. Beteiligt waren der Tagesdienst, ein Löschzug, ein Einsatzführungsdienst sowie ein Fachberater der Feuerwehr Velbert. Die Feuerwehr Wülfrath bedankt sich herzlich für die Unterstützung.

(am)