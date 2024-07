Im Einsatz in Wülfrath Hier war das Feuer spielend leicht gelöscht

Die Feuerwehr als ganze Familie erleben, das ging beim Familientag am Zeittunnel. Die Freiwillige Feuerwehr war mit dem neuen Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 20) und dem Spritzenhäuschen beim Aktionstag am Museum vertreten. Nachdem es um die Mittagszeit aufgehört hatte zu regnen, bildeten sich zeitweise Schlangen von Kindern und Eltern vor beiden Stationen. Während die Kinder einmal am Steuer oder in der Mannschaftskabine des großen Fahrzeugs sitzen wollten, interessierten sich die Erwachsenen für die umfangreiche technische Beladung, teilt die Feuerwehr mit.