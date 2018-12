Wülfrath : Feuerwehr löscht Zimmerbrand in Wülfrath

Die Feuerwehr Wülfrath war am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages im Einsatz. Foto: Günter Tewes

Wülfrath (RP) Ein Feuerwehrmann hat sich bei der Bekämpfung eines Zimmerbrandes an der Flandersbacher Straße in Wülfrath am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken