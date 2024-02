Jubiläum in Wülfrath Feuerwehr ist „der Garant für Sicherheit“

Was mit Eimern und Selbsthilfe anfing, ist heute für die Sicherheit in einer Stadt unerlässlich: Vor 150 Jahren, genauer gesagt am 11. Februar 1874, wurde die Freiwillige Feuerwehr Wülfrath gegründet. Und nicht nur das, im „Super-Jubiläumsjahr“ feiern die Brandbekämpfer auch 100 Jahre Löscheinheit Flandersbach, 40 Jahre Jugendfeuerwehr und auch 40 Jahre Förderverein. Diese Jubiläen wurden mit einem großen Festakt im Paul-Ludowigs-Haus gefeiert.