Gottesdienst im Wülfrather Sonnenschein Taufe als Ereignis am Angerbach

Mitten im Wasser nämlich stand der Pfarrer, um mit der Hand Angerwasser zur Taufe der Kleinen Marlena Isabelle Placek zu gießen. Marlena schaute den Pfarrer neugierig an, bleibt aber vollkommen still und ließ sich geduldig taufen und anschließend segnen. Danach kam Paul Levi Dutt an der Reihe. Weil er schon etwas älter ist versteht er bereits, warum ihm der Pfarrer Wasser über den Kopf gießt. Auch der vierjährige Täufling ließ sich ohne zu mucken taufen und segnen, während die Sonne vom Himmel strahlte und die Gemeinde an beiden Bachufern stand, umd er Zeremonie beizuwohnen.