Für Eltern und Kinder in Wülfrath : Familienmesse findet am Samstag online statt

(RP) Im vergangenen Jahr musste die beliebte Informationsmesse Corona-bedingt ausfallen, in diesem Jahr gibt es ein virtuelles Angebot: Der Arbeitskreis SoFrühWü 0-3 Jahre und das Präventionsbüro der Stadt Wülfrath laden werdende Eltern und Familien mit Kleinkindern zur digitalen Familienmesse am Samstag, 19. Juni, ab 11 Uhr ein. 438 Familien in Wülfrath wurden direkt angeschrieben und zur Messe eingeladen. Die Angebote richten sich an Eltern mit Kindern bis 3 Jahre und werdende Eltern.