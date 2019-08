Finale des ADAC-Wettbewerbs : Wülfrather Fahrprofi ist auf Rang 4

Wülfrath Daniel Schurich ist beim Finale des „ADAC Fahrsicherheits-Profi 2019“ mitgefahren.

Beim Finale des „ADAC Fahrsicherheits-Profi 2019“ in Hannover hat Daniel Schurich den vierten Platz belegt. Der Wülfrather hatte sich in einem Vorentscheid für den Wettbewerb qualifiziert, wie unsere Redaktion zuvor berichtete. Beim Finale traten nun insgesamt 42 Fahrer gegeneinander an.