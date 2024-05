Im Kampf für Demokratie: Bündnis gibt eine „Wülfrather Erklärung“ heraus

Auf offener Straße angegriffen – so erging es in den vergangenen Tagen vermehrt Politikern im Osten Deutschlands. Die Ereignisse lassen auch engagierte Menschen in Wülfrath nicht unberührt. Das neugegründete Bündnis „Wülfrath zeigt Haltung - Für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ bezieht Stellung zu den Ereignissen und hat eine „Wülfrather Erklärung“ herausgegeben.