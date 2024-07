Musikalisches Duell im TV Bounce will beste Coverband Deutschlands werden

Für Bounce-Frontmann und Wülfrather Oliver Henrich ist es nicht das erste Mal, doch nun tut er es mit seinen Bandkollegen zusammen: Die Bon Jovi-Coverband nimmt an einer TV-Show teil. Nachdem Henrich bereits im Finale der Sendung „The Voice of Germany“ 2020 auf den zweiten Platz gewählt wurde, ist er nun mit Bounce in einem weiteren Format auf dem Sender Sat.1 zu sehen.