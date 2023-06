Aktionstag in Wülfrath Der Boden wird genau unter die Lupe genommen

Am kommenden Samstag, 17. Juni, dreht sich beim ersten Wülfrather Bodentag alles um das Thema. Landwirte, interessierte Bürger sowie Politiker aus den kreisangehörigen Städten, dem Kreis Mettmann und Abgeordnete aus Land- und Bundestag treffen sich auf Gut Berg an der Düsseler Straße 85. Zusammen mit Bodenexperten widmen sich die Teilnehmer am Wülfrather Bodentag dem Bodenschutz, der Bodenstruktur und den ackerbaulichen Maßnahmen. Am Beispiel eines Bodenprofils auf dem Acker von Gut Berg wird demonstriert, wie die Bodenstruktur aussieht und wie Bodenschutz praktisch umgesetzt wird, damit Böden fit für den Klimawandel sind.