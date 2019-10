Wülfrath : Blindenverein bietet schon seit 85 Jahren Hilfe an

Bei einem zünftigen Oktoberfest ließen die Mitglieder die Vereinsgeschichte Revue passieren und schmiedeten Zukunftspläne.

Zu Beginn des Festes begrüßte die erste Vorsitzende Tamara Ströter die Anwesenden mit einer Rede und einer Kurzfassung über die wichtigsten Änderungen in der Vereinsgeschichte. Die Eckdaten las Schriftführerin Martina Kuhlmann vor: Gegründet wurde der Blindenverein in Wülfrath am 3. September 1934 – damals noch als Bezirksgruppe „Kreis Niederberg“ des Blindenverbandes für die Rheinprovinz. Nach dem Krieg wurde daraus der Blindenverein für den Kreis Düsseldorf-Mettmann. Der Name musste nach der Gebietsreform 1976 noch einmal geändert werden und hieß dann – entsprechend des neuen Kreises – Blindenverein für den Kreis Mettmann.

Im März 2003 wurde die alte Satzung, die 25 Jahre Bestand hatte, geändert. In diesem Zusammenhang stand auch eine Namensänderung an: Von diesem Tag an lautete der Name Blinden- und Sehbehindertenverein für den Kreis Mettmann, sodass auch Menschen mit einer hochgradigen Sehbehinderung als ordentliches Mitglied in den Verein aufgenommen werden können. Im Jahre 2017 wurde die Satzung erneut angepasst. „Dadurch können wir jetzt auch Augenpatienten aufnehmen, die von einer Augenerkrankung betroffen sind, die zu einer Sehbehinderung oder zur Erblindung führen kann“, teilte die Vereinsvorsitzende mit.