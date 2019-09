Besuch auf Schloss Bellevue : Wülfrather werden vom Bundespräsidenten geehrt

Wülfrath Die Ehrenamtler Christel Gruner-Olesen, Gerd Bohnen und Wolfgang Peetz sind von ihrem Besuch in Berlin angetan.

Hinter den drei engagierten Ehrenamtlern und ihren Begleitern liegt ein aufregendes Wochenende in Berlin: Christel Gruner-Olesen engagiert sich für die Flüchtlingsinitiative INGA, Wolfgang Peetz leitet das Projekt „Wülfrather Kinder in Not“ und Gerd Bohnen das Freiwilligen Forum. Auf Vorschlag der Verwaltung waren sie eingeladen, am großen Bürgerfest des Bundespräsidenten teilzunehmen, der einmal im Jahr 4000 Ehrenamtler ins Schloss Bellevue einlädt, um ihre Arbeit zu würdigen.