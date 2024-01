Kundgebung in Wülfrath Wülfrath zeigt Haltung gegen Rechts

Dass die Demo so kurzfristig erfolge, liege dran, dass „Wülfrath gegen Rechts“, ebenfalls Teil des neuen Bündnisses, diesen Termin schon vor dem Netzwerktreffen ins Auge gefasst hatte, so Leidig-Diekmann. Und die Welle der Bereitschaft, sich an der Demo zu beteiligen und dafür zu werben. Neben Wülfrath gegen Rechts sind WIR, die Bürgerstiftung, Kirchengemeinden, Awo, Bergische Diakonie, Fridays for Future, die Wülfrather Ratsparteien SPD, CDU, Grüne, FDP, Wülfrather Gruppe und Die Linke, Frauennetzwerk, Bürgerverein Wülfrath, Theater Minestrone, Förderverein Freifunk im Neanderland, Chorgemeinschaft Wülfrath, Kardelen Frauengruppe, VVN-BdA Niederberg, WüRG und Zeittunnel dabei. Ebenso haben am Montag der Bürgerverein Düssel sowie der Freundeskreis Städtepartnerschaften zugesagt.