Nicht zugestellte Post in Wülfrath : Rästelraten um verlorene Grundabgabenbescheide

In jedem Jahr werden sie zugestellt, die Grundabgabenbescheide. Nur in diesem Jahr wurden nicht alle Adressaten erreicht. Foto: Valeska von Dolega

Wülfrath Jedes Jahr fällt sie an, die Grundabgabe. Aber nicht bei allen Adressaten ist die Post diesmal auch angekommen.

Warum das so ist und an welchem Punkt ein Fehler passiert ist, ist derzeit unklar. Die Verwaltung versucht, das Rästel zu lösen. Erste Antworten hat Sabine Drasnin aus dem Büro der Bürgermeisterin allerdings bereits gefunden. So sind „nach hier vorliegenden Erkenntnissen schwerpunktmäßig folgende Straßen betroffen“, zählt sie die Liste auf, zu der : Akazienweg, Eichenweg, Föhrenweg, Platanenweg, Lärchenweg, Buchenweg, Metzgeshauser Weg und Weidenweg. Auch auf die Frage, ob an diejenigen, die bislang postlos waren, neue Bescheide verschikt wurden, skizziert sie die Vorgehensweise: „Wenn beim Steueramt eine Zweitschrift des Grundabgabenbescheides erbeten wird (per E-Mail oder telefonisch), so wird diese umgehend versandt, da erst zu diesem Zeitpunkt klar ist, wer konkret betroffen ist. Eine pauschale Neubescheidung erfolgt nicht.“