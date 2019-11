Wülfrather muss sich vor Geriht verantworten : 27-jähriger fährt ohne Führerschein

WÜLFRATH/WUPPERTAL Gericht verurteilt Wülfrather dazu, deshalb ein Jahr lang Sozialarbeit zu leisten.

Er hatte gerade den Führerschein bekommen, da wurde er auch schon wieder eingezogen. Und als Zuhörer fragte man sich tatsächlich, was den 27-Jährigen Wülfrather wohl bei seiner nun juristisch folgenreichen Aktion geritten haben mag. Dreimal war er ohne Führerschein in den Nissan seiner Lebensgefährtin gestiegen - einmal sogar, um seinen Sohn aus Wuppertal abzuholen und mit ihm nach Wülfrath zu fahren. Auch die anderen beiden Male soll der junge Mann mit dem Auto in Wuppertal in der Nähe seiner Arbeitsstelle unterwegs gewesen sein. Ob es noch mehr Fahrten ohne „Lappen“ gegeben hat? Man weiß es nicht. Aufgefallen waren die strafrechtlichen Verfehlungen aufmerksamen Nachbarn, die ihre Beobachtungen später zur Anzeige gebracht hatten.